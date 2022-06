Erro ou partida dos Celtics? Warriors obrigados a interromper aquecimento porque o cesto... estava demasiado alto

A carregar o vídeo ...

Os Golden State Warriors foram obrigados a interromper o seu aquecimento para o jogo 3 da final do playoff da NBA, diante dos Boston Celtics, quando deram conta de que o aro para onde estavam a lançar no Garden estava demasiado alto... Algo que obrigou a fazer medições para comprovar que o cesto estava acima dos 3,05 metros regulamentares. Não tardou a que teorias da conspiração surgissem, com muitos a dizerem que teria sido de propósito...