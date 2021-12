«És o nosso treinador»: adeptos do Spartak pedem continuidade de Rui Vitória

A carregar o vídeo ...

O Spartak Moscovo de Rui Vitória perdeu na segunda-feira, por 0-3, em casa do Sochi, para o campeonato russo e a saída do treinador português voltou a ser colocada em cima da mesa, como avançaram alguns dos principais meios de comunicação desportivos na Rússia. Após um resultado menos conseguido da equipa, e perante os rumores sobre a saída do português, um grupo de adeptos do Spartak Moscovo deslocou-se até ao hotel do técnico para mostrar-lhe algum apoio. "Rui é o nosso treinador. Obrigado", entoando gritos a Vitória, que retribuiu com acenos e palmas.