«És um animal, um verdadeiro monstro»: fã correu vários metros à chuva para motivar Derek Gee no Giro

Derek Gee terminou, esta quarta-feira, a 11.ª etapa do Giro'2023 longe dos lugares de pódio (48.º), mas não foi por falta de motivação. Quando estava a 109,6 quilómetros da meta, o ciclista canadiano da Israel - Premier Tech recebeu um discurso motivacional por parte de um fã que aguardava a sua passagem com a bandeira do Canadá. "Vamos! Vamos, Derek. Vamos! Foste feito para isto, pá. Vamos, parceiro! Vamos. És um animal, Derek. És um verdadeiro monstro! Vamos, vamos! Isto é como correr em Vancouver Island [Ilha de Vancouver, em inglês], isto não é nada para ti. Tens isto na palma da mão, parceiro. Um quilómetro até ao topo e depois para o fundo. E depois vais vencer esta m... de sprint", disse o fã, enquanto corria à chuva lado a lado do seu ídolo, que ainda olhou para o lado, como forma de agradecimento.