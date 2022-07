Escândalo na Argentina: quatro jogadores detidos por confrontos com a polícia após jogo

A carregar o vídeo ...

O futebol argentino voltou a ser abalado por uma polémica que promete dar muito que falar. Tudo por conta do sucedido no duelo entre Barracas Central e Patronato, marcado por decisões arbitrais muito contestadas pela equipa visitante. No final, os futebolistas do Patronato perderam a cabeça e, no meio da intervenção policial que se seguiu, quatro deles (Pardo, Axel Rodríguez, Barinaga e Giani) e ainda o treinador de guarda-redes Damián González confrontaram mesmo a polícia, chegando mesmo a vias de facto. Acabariam todos detidos e passaram mesmo a noite na esquadra.