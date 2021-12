Escândalo na Colômbia: defesas não se mexem, o adversário vence e sobe de divisão

A carregar o vídeo ...

Da 2.ª Liga da Colômbia chega um caso suspeito de combinações de resultados. Tudo aconteceu em jogo da última jornada da prova, na receção do Llaneros ao Unión Magdalena, este último que ainda lutava por subir à principal divisão colombiana. A equipa da casa até começou por se adiantar no marcador, mas o pior chegou nos descontos. Os jogadores do Llaneros ficaram parados, à exceção do guarda-redes, a ver os adversários jogar. Conclusão: vitória do Unión Magdalena por 2-1 e consequente subida de divisão, depois de uma partida com final escandaloso. [Vídeo: Youtube]