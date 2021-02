Escândalo no atletismo em Espanha: María Vicente perde título após erro incrível

A carregar o vídeo ...

Há quem até fale de sabotagem. Este domingo, na prova do salto em comprimento dos nacionais de pista coberta em Espanha, a jovem Maria Vícente, uma das maiores promessas da modalidade no país vizinho, viu o título escapar-lhe por causa de uma incrível ação do responsável pela caixa de areia do pavilhão.



Tudo sucedeu logo na primeira tentativa, quando este responsável pensou que o salto da jovem era nulo e, antes de dar tempo de alguém fazer a medição, tratou de alisar a areia para o salto seguinte, fazendo com que aquele salto ficasse desde logo inválido.



Uma ação que deixou a saltadora incrédula e que acabou por condicionar a sua performance, já que até final o melhor que conseguiu foram 6,31 metros, que lhe valeram o terceiro posto final. Ora, caso este salto 'apagado' tivesse valido, a jovem teria sido campeã, já que a sua marca teria sido superior à de Fatima Diamé (6,51)...