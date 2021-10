Escândalo no futsal argentino: não há palavras para descrever esta atitude

A carregar o vídeo ...

Escândalo no futsal feminino argentino. Um jogo que parecia não ter história fica para a história por maus motivos: uma vergonhosa conduta antidesportiva. As jogadoras do Banfield, equipa já qualificada para os playoff, decidiram começar a marcar golos surreais na própria baliza (4) frente ao Gimnasia, quando já estavam a ganhar por 2-0 aos 8 minutos, para evitar um emparelhamento mais difícil na fase final do campeonato. No final, o Gimnasia condenou esta atitude e anunciou que iria apresentar queixa.