A carregar o vídeo ...

Em jogo da League One escocesa, o Dumbarton perdeu por 1-0 diante do Forfar Athletic, numa partida que acabou resolvida por um golo no mínimo caricato. Na verdade foi um autogolo, da autoria de Ryan McGeever, num lance onde o principal culpado é mesmo Sam Ramsbottom. Ora veja bem...