Escolinha do Fluminense viu contrato rescindido após cantar músicas do rival Flamengo

O Fluminense anunciou na última sexta-feira que vai rescindir o contrato com uma das escolinhas de futebol do grupo 'Guerreirinhos' depois de ter conhecimento de um vídeo que se tornou viral nas redes sociais onde crianças cantavam uma música do Flamengo. "O Fluminense mantém regras rígidas quanto à interdição desse tipo de manifestação e também à preservação da sua marca", pode ler-se em comunicado publicado pelo 'Flu'.