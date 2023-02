Esfrega chão da cozinha de saltos altos no dia dos namorados: Shakira deixa novo recado a Piqué

A carregar o vídeo ...

Shakira partilhou um vídeo no dia dos namorados onde aparece de saltos altos e esfregona na mão, a lavar o chão da cozinha. Como música de fundo ouve-se o tema de SZA 'Kill Bill', cuja letra em Espanha já foi interpretada como um recado para Gerard Piqué: "Matei o meu ex, mas não é a melhor ideia. Matar a namorada dele a seguir, como cheguei aqui? Matei o meu ex, no entanto ainda o amo, é melhor estar no inferno do que sozinha." (Vídeo Instagram)