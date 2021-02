Espanha vai ter mais um circuito para receber F1 e MotoGP

A carregar o vídeo ...

Espanha é um dos países do Mundo com mais circuitos com condições para receber provas de Fórmula 1 e MotoGP, mas a lista não vai ficar pelos atuais habituais traçados de Montmeló, Cheste ou Jerez. Agora surge na zona de Madrid o plano para construir um novo circuito, com a ambição clara de batalhar todos os restantes palcos pelas maiores importantes provas de velocidade mundiais. Localizado em Morata de Tajuña, a cerca de 40 quilómetros da capital, o novo traçado terá 4,5 quilómetros e representará um investimento global de 12 milhões de euros.