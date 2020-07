Espanhóis dizem que estas imagens confirmam corte de relações entre Zidane e Bale

A carregar o vídeo ...

"Zidane confima num exercício do treino de hoje que a relação com Bale está terminada". É desta forma que o jornal 'AS' titula o vídeo acima, no qual o diário espanhol 'vê' como sinais desse corte de relações o facto de o francês ter incentivado Isco e Hazard e ter ficado em silêncio quando foi a vez de Gareth Bale... Lembre-se que o galês foi figura no duelo de sexta-feira, primeiro pelas brincadeiras com a máscara e depois por ter reagido com um sorriso irónico à quinta substituição de Zidane diante do Alavés.