Espanhóis dizem que João Félix "está farto de defender e não atacar" no Atlético Madrid

O programa 'Chiringuito de Jugones' avança esta quarta-feira que João Félix "está farto de defender e não atacar" no Atlético Madrid. De acordo com esta TV espanhola, fontes próximas do internacional português dizem que nos colchoneros "os avançados parecem médios-centro". Recorde-se que o jovem jogador tem apenas quatro golos pelos colchoneros em todas as provas, num total de 19 jogos.