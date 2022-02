Espanhóis 'doidos' com defesa de Rui Silva: «Casillas, recorda-te alguma tua?»

A carregar o vídeo ...

O Betis goleou a Real Sociedad por 4-0 e avançou para a próxima ronda da Taça do Rei, mas 'disfarçada' nesse resultado inequívoco está uma atuação decisiva de Rui Silva. E um dos pontos de maior destaque em Espanha é mesmo esta defesa, com o marcador em 1-0, onde o português conseguiu impedir um golo feito de Isak. O lance foi de tal forma impressionante, que a 'Marca' até compara esta defesa à de Iker Casillas em 2009, diante do Sevilha. "Lembra-te alguma defesa tua, Casillas?", questiona o diário espanhol. O ex-FC Porto ainda respondeu, mas deve estar para breve...