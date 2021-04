Espanhóis falam em milagre: assim foi a incrível reviravolta do Real Madrid na Euroliga

A carregar o vídeo ...

A 4.18 minutos do final do jogo diante do Anadolu Efes, o Real perdia por 12 pontos (64-76) e já se via como equipa derrotada e também afastada da Euroliga (esta poderia ter sido a sua terceira vitória na série). Só que o basquetebol é uma daquelas modalidades onde tudo pode acontecer e ao cabo de poucos segundos tudo pode mudar. E foi mesmo isso que aconteceu. Em 240 segundos de loucura, os merengues conseguiram uma reviravolta incrível, para vencer por 80-76. Foram 16 pontos contra nenhum dos turcos...