Espanhóis incrédulos: há quem diga que este é o golo mais antidesportivo de sempre

A carregar o vídeo ...

O encontro entre Sala Zaragoza e Sala Inter Promesas, disputado este sábado, está a dar que falar em Espanha e há quem considere que aquilo que se vê no vídeo acima é o "golo mais antidesportivo do futsal feminino". Aconteceu, a três minutos do final, com o marcador em 5-1, quando Jenifer Souza, do conjunto de Saragoça, marcou o sexto da sua equipa mesmo vendo a guarda-redes rival no chão e claramente em dificuldades.