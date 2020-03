A carregar o vídeo ...

De tempos a tempos estamos habituados ao surgimento de vários desafios nas redes sociais, mas nunca como agora o timing foi tão perfeito. Com toda a Espanha numa ordem de recolher devido ao coronavírus, vários jogadores de futebol decidiram aderir à moda do momento, o #10ToquesChallenge, no qual o desafio passa por dar 10 toques... com um rolo de papel higiénico.