O Rayo Majadahonda despediu-se este domingo da fase regular da Segunda B espanhola com uma derrota em casa do Las Rozas por 2-1, mas saiu de campo com um dos melhores golos do ano. No Twitter, o emblema da região de Madrid até 'auto'candidata este momento de Raúl Sánchez ao prémio Puskas. Será que tem espaço?