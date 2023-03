Espanhol sofre queda assustadora na final dos 60m barreiras e acaba no hospital

A carregar o vídeo ...

A final dos 60 metros barreiras dos Europeus de pista coberta ficou marcada por um momento assustador e até algo dramático, por conta do sucedido ao espanhol Quique Llopis. Candidato a uma boa marca, o atleta do país vizinho ia bem colocado ao superar praticamente todas as barreiras, até que à última se desequilibrou e acabou por cair de rosto no chão. Imediatamente atendido pela equipa médica, foi transportado para o hospital de ambulância. Segundo a Federação espanhola, apesar do aparato Llopis seguiu para a unidade hospital consciente.