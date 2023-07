A carregar o vídeo ...

Um espectador, que filmava a passagem dos ciclistas na 15.ª etapa do Tour com o telemóvel à beira da estrada, provocou este domingo a queda de vários dos elementos que seguiam no pelotão ao golpear o braço de um ciclista da Alpecin. Vingegaard e Pogacar, dois dos favoritos à conquista da prova, escaparam ao acidente. (Vídeo: Twitter)