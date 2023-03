Espectadora distraída provoca grave queda na Vuelta a Extremadura

A carregar o vídeo ...

O final da 3.ª etapa da Vuelta a Extremadura ficou marcado por uma situação assustadora, quando um ciclista chocou a alta velocidade com uma espectadora que, com alguma imprudência, decidiu filmar a corrida. A situação acabou por não ser grave e Owen Lightfoot escapou sem ferimentos de maior, mas podia ter sido... E, por isso, a organização da Vuelta a Extremadura lançou um pedido aos espectadores nas redes sociais. "Queremos fazer um apelo à responsabilidade por parte do público, para que não se repitam acidentes como o que viveu no final da etapa de hoje. É importante manter distâncias e não invadir a estrada no momento de passagem da corrida".