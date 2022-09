A carregar o vídeo ...

Entre o fim do tempo regulamentar e o prolongamento no Sporting-Benfica , da Supertaça de futsal, registou-se um momento de desentendimento entre adeptos leoninos e stewards, com alguns empurrões à mistura. Algumas pessoas deixaram aquela zona para fugir à confusão, entrando na zona de imprensa, e uma espectadora sentiu-se mal e foi assistida.