Questionado sobre a importância que Sebastián Coates tem tido a nível defensivo e ofensivo na equipa do Sporting e o impacto que uma possível lesão do defesa-central poderia ter na equipa, Rúben Amorim assumiu não querer pensar nessa possibilidade. "Espero não saber", atirou, em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Besiktas. [Vídeo: Sporting TV]