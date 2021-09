Espírito Santo e a dupla Lo Celso-Cristian Romero: «Não sabemos que matrizes devemos seguir»

A carregar o vídeo ...

Cristian Romero e Giovanni Lo Celso, os dois jogadores argentinos do Tottenham que estiveram presentes no polémico encontro frente ao Brasil sem conhecimento e permissão dos spurs, foram esta sexta-feira assunto na conferência de imprensa realizada por Nuno Espírito Santo. O treinador do Tottenham mostrou-se solidário com os dois jogadores, afirmando que o contexto de pandemia acaba por deixar todas estas questões um pouco "confusas", sobretudo quando não existem informações sobre que matrizes seguir. [Vídeo: Football Daily]