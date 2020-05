A carregar o vídeo ...

Na primeira semana de treinos após o período de confinamento social, tal como outros clubes da Liga NOS, o V. Guimarães segue todas as recomendações da Direção-Geral de Saúde no seu dia-a-dia junto do plantel, o que se pode comprovar num vídeo de cerca de um minuto partilhado esta quarta-feira pelos conquistadores.