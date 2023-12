Esquiador italiano sofre queda arrepiante: a cara dos adversários diz tudo

A carregar o vídeo ...

A prova de Super-G da etapa de Bormio da Taça do Mundo de esqui alpino, realizada esta sexta-feira, ficou marcada por uma violenta queda que provocou inclusivamente a suspensão das atividades. Tudo aconteceu quando o italiano Christof Innerhofer fazia a sua descida e, numa viragem, acabou por perder o controlo. Acabou por cair com algum aparato e teve depois de ser transportado para o hospital em helicóptero. A violência do impacto foi de tal forma evidente que os seus adversários não esconderam a preocupação pelo momento. Ao que tudo indica, Innerhofer sofreu uma lesão no joelho.