Esquiador norueguês em coma induzido após queda assustadora

O esquiador norueguês Daniel-Andre Tande, atual campeão do mundo por equipas, sofreu esta quinta-feira uma violentíssima queda durante a etapa da Taça do Mundo na Eslovénia, ao 'aterrar' com enorme violência na neve depois de um salto no qual atingiu mais de 100 km/h. O esquiador de 27 anos foi transportado de urgência para um hospital em Ljubljana, onde foi colocado em coma induzido. Segundo um comunicado da federação internacional, está estável e não corre perigo de vida.