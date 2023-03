Essugo, Mateus Fernandes e Diogo Pinto novidades entre os convocados do Sporting para jogo com Arsenal

A carregar o vídeo ...

Essugo, Mateus Fernandes e Diogo Pinto são as novidades entre os 24 convocados por Rúben Amorim para o jogo do Sporting com o Arsenal, em Londres, da 2.ª mão dos 'oitavos' da Liga Europa. Fora do encontro ficam Bellerín, por lesão, Coates e Morita, por castigo, pelo que não seguiram com a comitiva para Inglaterra, ao contrário de Frederico Varandas, presidente dos leões.