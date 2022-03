Está a chegar a nova temporada de 'Drive to Survive': o trailer deixa água na boca!

A carregar o vídeo ...

Está quase a começar mais uma época da Fórmula 1, mas ainda antes dos ases do volante se aventurarem a alta velocidade nos circuitos de todo o Mundo a Netflix vai lançar a quarta temporada da bem sucedida série 'Drive to Survive' a 11 de março. A duas semanas do lançamento, a plataforma divulgou um segundo trailer e a julgar pelas imagens... a nova temporada promete!