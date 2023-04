A carregar o vídeo ...

Depois do sucesso com a Fórmula 1, com a série Drive to Survive que atraiu milhões de novos fãs, o ciclismo está apostado em tentar a mesma fórmula. Para tal, em conjunto com a Netflix, produziu uma série documental que cobre os acontecimentos do último Tour. O trailer, que aqui mostramos deixa (alguma) água na boca. O lançamento está marcado para 8 de junho...