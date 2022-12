Está desfeito o mistério do assalto ao Museu Sporting: Adán voltou e até deixou surpresa

A carregar o vídeo ...

Depois de na quarta-feira ter partilhado nas redes sociais um 'tweet' que deixou os adeptos confusos , o Sporting desfez o mistério do suposto assalto ao Museu (de onde teriam sido levadas as luvas de Adán). Num vídeo bastante bem conseguido, englobado na campanha 'No Natal deixa a tua marca', o próprio Adán e Brenda Pérez assumem o papel principal e mostram muito jeito para a representação. Vale a pena ver!