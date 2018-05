Está encontrado o sucessor de Usain Bolt?

Com Usain Bolt fora de cena, a grande incógnita do atletismo mundial é saber quem será o sucessor do jamaicano. Candidatos há muitos, mas há um norte-americano, de seu nome Noah Lyles, que assume a dianteira nesta 'luta'. Este fim de semana, na Liga de Diamante em Eugene, venceu de forma autoritária a prova de 200 metros, terminando com 19,69 segundos, mais rápido do que o próprio Bolt quando tinha os mesmos 20 anos (19,75). Refira-se que esta foi a melhor marca do ano até ao momento, em igualdade com o registo do também jovem Clarence Munyai.