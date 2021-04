A carregar o vídeo ...

O inglês Louis Heathcote protagonizou, segundo alguns especialistas, uma das melhores jogadas da história do snooker. Aconteceu no encontro com Ryan Day, durante as qualificações para o Campeonato do Mundo. Encontrando-se encurralado, a solução adotada pelo jovem de 23 anos foi simplesmente... genial!