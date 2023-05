Está na estrada a 4.ª e última etapa do GP Beiras e Serra da Estrela: Pelotão enfrenta a Torre

A carregar o vídeo ...

O Grande Prémio Internacional Beiras e Serra da Estrela termina este domingo com a etapa rainha, a 4.ª, com final na Guarda e um percurso de 183,7 quilómetros com... muita montanha! Serão 4 subidas, 3 de 3.ª categoria e uma de 1.ª no mítico alto da Torre. O pelotão vai subir ao ponto mais alto de Portugal continental pela vertente da Covilhã e deixou o Fundão com fortes aplausos e incentivos do público.