O AC Milan venceu este sábado um particular com o Monza, por 4-1, partida em que Daniel Maldini, filho do mítico Paolo Maldini, se estreou a marcar como profissional. Calabria (6'), Kalulu (89') e Colombo (90+2') fizeram os outros golos do Milan; Finotto (23') marcou pelos visitantes. Ibrahimovic foi titular