Está quase a chegar a Wings for Life World Run

Decorre dentro de pouco mais de uma semana, a 9 de maio, mais uma edição da Wings for Life World Run, prova de cariz solidário que juntará, a partir da mesma hora, corredores dos quatro canto do Mundo. Tudo em prol de uma causa, a investigação da cura das lesões na espinal medula. Uma vez mais feita totalmente em ambiente virtual devido ao contexto de pandemia de Covid-19, a Wings for Life World Run voltará a contar com uma app oficial para a deteção e registo da corrida, que arrancará pelo meio dia na hora portuguesa.