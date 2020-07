«Esta taça também é vossa»: A mensagem de Sergio Ramos para os adeptos do Real Madrid

A carregar o vídeo ...

O Real Madrid conquistou o seu 34.º título de campeão da liga espanhola após o triunfo ( 2-1 ) diante do Villarreal. Ao contrário do que é habitual e por causa da pandemia, os merengues não puderam deslocar-se à Praça Cibeles para celebrar e exibir o troféu de campeões, mas o capitão Sergio Ramos não esqueceu os adeptos do clube e deixou-lhes uma mensagem de agradecimento.[Vídeo: Twitter Real Madrid]