O encontro entre Betis e o At. Madrid, de João Félix, terminou com umcolchonero, mas não faltou 'show' vindo das bancadas. Na partida deste domingo, os adeptos do emblema sevilhano não falharam ao apelo do clube e trouxeram peluches para oferecer às crianças mais desfavorecidas. No final do jogo, houve espaço para uma verdadeira 'chuva de peluches'.