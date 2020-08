Estádio da Luz e João Félix presentes no trailer oficial do FIFA 21

A carregar o vídeo ...

A EA Sports divulgou, esta segunda-feira, mais informações relativas à edição do FIFA 21, onde apresentou novidades relativas ao modo Ultimate Team, um dos mais populares do jogo. João Félix aparece no início do trailer oficial, juntamente com Haaland, Mbappé e Alexander-Arnold num momento em que parece que os quatro jogadores estão a preparar-se para um duelo online. Entretanto, aos 2:25 minutos, é possível constatar a presença do Estádio da Luz, um forte indício de que o recinto do Benfica poderá, assim, estar de volta ao popular videojogo. [Vídeo: EA Sports]