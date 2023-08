Estádio Municipal de Braga com 'look' renovado para a Liga dos Campeões

A carregar o vídeo ...

O Sp. Braga recebe o Panathinaikos esta quarta-feira, na 1.ª mão do playoff da Liga dos Campeões. Nesta fase, já se irá ouvir o hino da liga milionária antes do apito inicial e os estádios já são decorados com os vários elementos que identificam a prova mais importante de clubes da UEFA. Ora, o Estádio Municipal de Braga já está com 'look' renovado para a partida diante dos gregos. Já a equipa arsenalista, fez esta tarde o último treino de preparação, debaixo de intenso calor. [Vídeo: Record]