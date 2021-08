A carregar o vídeo ...

O Estádio do Dragão e o Estádio da Luz, recintos de FC Porto e Benfica, vão estar presentes no FIFA 22. Para além da presença dos estádios dos dois clubes portugueses, o videojogo vai contar ainda com melhorias no aspeto gráfico dos jogadores, que terão rostos mais semelhantes aos dos atletas na vida real. [Vídeos: FC Porto e SL Benfica]