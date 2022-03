«Estamos avisados»: jogadores do Bayern e o duelo com o Villarreal nos 'quartos' da Champions

O sorteio dos quartos de final da Liga dos Campeões ditou esta sexta-feira uma eliminatória entre Bayern Munique e Villarreal. Em reação ao resultado do sorteio da prova milionária, os jogadores bávaros assumiram a ambição em chegar à próxima fase da competição, alertando para a qualidade dos espanhóis, que nos 'oitavos' eliminaram a favorita Juventus com um 0-3 em Turim. [Vídeo: One Football]