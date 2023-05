A carregar o vídeo ...

Sultan Al Ghafri é o autor da proeza de que se fala nas últimas horas nos Emirados Árabes Unidos. Com o resultado 0-0, aos 21 minutos, o jogador do Al Dhafra não pensou duas vezes quando viu o guarda-redes Ali Khaseif, do Al Jazira, adiantado. Arriscou o remate antes do meio-campo e foi feliz, naquele que dificilmente não será o golo do ano no país.