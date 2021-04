Estariam Pinto da Costa e Sérgio Conceição a ver o final do jogo do Benfica pelo telemóvel?

A carregar o vídeo ...

A CMTV captou imagens de Pinto da Costa e Sérgio Conceição a olhar para o telemóvel no autocarro do FC Porto, já na Madeira, numa altura em que decorria a reta final do encontro do Benfica - que acabou por perder em casa com o Gil Vicente. Estariam o presidente e o treinador portista a seguir os derradeiros minutos da partida do rival?