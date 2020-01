A carregar o vídeo ...

Os adeptos do Malmö ainda não perdoaram Zlatan Ibrahimovic e voltaram a visar a estátua do seu antigo jogador. Agora quem pagou foi o nariz e um dos dedos da figura, que acabaram por... desaparecer. Lembre-se que na origem deste desacordo está o facto de Ibra ter investido no Hammarby, um clube rival do antigo emblema do dianteiro sueco.