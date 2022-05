Estátua eterniza herói da conquista da primeira Premier League: a homenagem do Manchester City a Agüero

A carregar o vídeo ...

O Manchester City assinalou uma década da conquista da primeira Premier League com uma homenagem a Sergio Agüero, autor do golo decisivo em 2011/2012. O argentino tem agora uma estátua no estádio dos ingleses. "A grande escultura de aço galvanizado se junta as estátuas de Vincent Kompany e de David Silva no lado leste do Etihad Stadium. Desenhadas e criadas pelo premiado escultor Andy Scott, o trio de estátuas comemora uma época única para o Clube", divulgou o City [Imagens: Cortesia Manchester City].