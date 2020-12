«Este canto não me preocupa muito»: a frase que promete atormentar antigo treinador do Tottenham

A carregar o vídeo ...

Antigo treinador do Tottenham, Tim Sherwood parece ter dado azar aos spurs esta quarta-feira, quando segundos antes do golo de Roberto Firmino, aos 90' do duelo com o Liverpool, disse que o canto do qual nasceu esse tento não o preocupava. "Outro canto... Não me preocupam muito, ainda posso morder a língua mas o Tottenham tem sido dominante no ar, por isso não creio que sejam capazes de ganhar o duelo...", disse Sherwood, antes de efetivamente ser tramado por aquilo que dissera segundos antes. Em estúdio o momento provocou naturais risos por parte dos restantes elementos do painel...