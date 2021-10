Este é um dos golos mais caricatos da época em Espanha

É certamente um dos golos mais caricatos desta época em Espanha e pertence a Rubén Sánchez, jogador dos espanhóis do Rayo Majadahonda. O avançado fez história em agosto último ao apontar o primeiro golo na nova terceira divisão espanhola e contou com alguma ajuda (e infelicidade) do guarda-redes do Cultural Leonesa, Dani Sotres. Este golo algo bizarro ajudou o Rayo Majahonda a levar a melhor, tendo vencido o jogo por 2-0. Vale a pena ver. [Vídeo: One Football]