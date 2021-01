O golo da jornada 12 da Liga NOS para Record foi o de Pote no Sporting-Sp. Braga. Já na segunda parte, e com o nulo a persistir em Alvalade, o médio surgiu em boa posição na área minhota e não desperdiçou. Nuno Mendes cruzou largo do flanco esquerdo, Nuno Santos deu nota artística ao amortecer de calcanhar, para o artilheiro da Liga NOS assinar de pé direito o seu 11.º golo e garantir a liderança dos leões.