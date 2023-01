O golo de Taremi no FC Porto-Famalicão (4-1) foi eleito pela redação de Record como o melhor da 16.ª jornada da Liga Bwin. João Mário, sobre o lado direito, tirou um cruzamento bem medido para a zona do penálti e o avançado iraniano subiu ao 3.º andar e cabeceou como mandam as regras, de cima para baixo, fazendo a bola entrar no ângulo inferior esquerdo da baliza.